Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговою вулицею світу

Міланська Віа Монтенаполеоне цього року стала найдорожчою торговою вулицею світу, обігнавши П'яту авеню у Нью-Йорку. Річна вартість оренди магазинів на міланській вулиці зросла на 11% щодо минулого року — до 20 тис. євро за квадратний метр, йдеться у звіті Cushman&Wakefield.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Віа Монтенаполеоне вперше піднялася на перше місце в рейтингу «Основні торгові вулиці світу», щорічно складає Cushman & Wakefield. Цього року до нього увійшли 138 міст.

Ставки оренди торгових площ у верхній частині П'ятої Авеню не змінилися — 19 537 євро за кв. метр.

Вартість приміщень у новій частині Бонд-стріт у Лондоні зросла на 13% (до 17,21 тис. євро за кв. метр), що дозволило цій вулиці піднятися на третю позицію. У результаті гонконгський променад Чимсачів спустився на четверту сходинку (+7%, до 15,7 тис. євро за кв. метр).

Найдорожчі вулиці

Загальний список вулиць у топ-10 за минулий рік не змінився, до нього увійшли також Єлисейські поля в Парижі (+10%), Гінза в Токіо (+25%), Банхофштрассе в Цюріху (+1%), Пітт-стріт у Сіднеї (без зміни), Мендон у Сеулі (+3%) та віденська Кольмаркт (+5%).

Найбільше зростання вартості оренди в Європі було зафіксовано на вулиці Ваці в Будапешті (+27%), найбільш істотне падіння — на вулиці Ілиця в Загребі (-7%).