Coinbase проведе делістинг WBTC

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«Coinbase призупиняє торгівлю WBTC, оскільки він більше не відповідає їхнім „стандартам лістингу“. […] Подібне зловживання владою з боку однієї з найбільших централізованих бірж має бути покаране користувачами», — заявив один із членів ком’юніті.

Згідно з публікацією, торгівля WBTC на платформі буде припинена 19 грудня 2024 року. Користувачі при цьому збережуть доступ до своїх активів і зможуть вивести їх за необхідності.

У команді проєкту WBTC відреагували на ситуацію. За їхніми словами, вони здивовані і розчаровані таким рішенням біржі.

«За роки роботи WBTC зарекомендував себе як найбільш децентралізований і прозорий продукт для обгортання біткоїна на ринку завдяки інноваційним механізмам і суворому управлінню. Від процесів зберігання до верифікації на ланцюжку та відповідності нормативним вимогам, WBTC незмінно демонструє найвищий рівень професіоналізму та відповідальності. Ми підтримуємо активний зв’язок і повністю співпрацюємо з усіма процесами перевірки, включно з Coinbase, щоб гарантувати, що наш продукт відповідає всім стандартам відповідності», — йдеться в заяві команди.

Нагадаємо

У серпні 2024 року команда проєкту WBTC оголосила про партнерство з фірмою BiT Global, у межах якого буде створено спільне підприємство. Саме ця організація візьме на себе управлінські функції.

Пізніше з’ясувалося, що в підприємстві візьме участь засновник проєкту TRON Джастін Сан. Попри твердження останнього, що його роль має виключно номінальний характер, рішення викликало критику у спільноти.

Це призвело, зокрема, до того, що організація MakerDAO відмовилася від використання WBTC.