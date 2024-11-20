ЄЦБ попередив інвесторів про бульбашку в ШІ-акціях

ЄЦБ попередив у середу про «бульбашку» в акціях, пов'язаних із штучним інтелектом, яка може раптово луснути, якщо очікування інвесторів не виправдаються. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Що відомо

Центральний банк зазначив, що фондовий ринок, особливо у США, все більше залежить від кількох компаній, які вважаються бенефіціарами буму ШІ.

«Ця концентрація серед кількох великих фірм викликає занепокоєння щодо можливості бульбашки ШІ-активів», — заявив ЄЦБ. «Також у контексті глибоко інтегрованих світових ринків акцій це вказує на ризик несприятливих глобальних наслідків, якщо очікування щодо доходів цих компаній не виправдаються».

Деталі

ЄЦБ зазначив, що інвестори вимагають низьку премію за володіння акціями та облігаціями, тоді як фонди скоротили свої грошові резерви.

«З урахуванням відносно низької частки ліквідних активів та значних невідповідностей у ліквідності в деяких типах відкритих інвестиційних фондів, дефіцит коштів може призвести до вимушеного продажу активів, що може посилити коригування цін на активи у бік зниження», — заявив ЄЦБ.