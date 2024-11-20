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20 листопада 2024, 13:25

В Іспанії хочуть щорічно легалізовувати по 300 тис мігрантів. Не вистачає робочої сили

Іспанська влада має намір проводити легалізацію до 300 тис. мігрантів на рік, щоб заповнити брак робочої сили в країні через старіння населення, заявила у вівторок міністерка соціального забезпечення та міграції Іспанії Ельма Саїс. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Іспанська влада має намір проводити легалізацію до 300 тис.

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Що відомо

За її словами, політика із залученням мігрантів триватиме три роки. Вона уточнила, що Іспанії потрібно на рік 250 — 300 тис. іноземних працівників, здатних платити податки, з метою зберегти державу загального добробуту.

Нові заходи влади передбачають спрощення процедур для видачі іммігрантам дозволів на проживання і роботу, що сприятиме отриманню іноземною робочою силою гарантованих трудових прав. Крім того, приїжджі, які шукають роботу, зможуть продовжити дію візи з трьох до 12 місяців. Іноземцям з навчальною візою дозволять працювати до 30 годин на тиждень.

Зростаюча економіка

ЗМІ зазначають, що економіка Іспанії — країни з населенням 48,9 млн — найбільш швидко зростає в ЄС. Цій тенденції, зокрема, сприяє приплив кваліфікованих мігрантів із країн Латинської Америки. За підрахунками рейтингового агентства Fitch Ratings Inc., 2022 року в Іспанію в'їхало більше мігрантів, ніж за все попереднє десятиліття разом.

Джерело: Мінфін
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