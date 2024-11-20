Курс валют на 20 листопада: долар в обмінниках втратив копійку

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу втратив копійку. Євро у покупці та у продажу не змінилося.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,60, євро — 44,00−44,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,25−41,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,65−43,65 грн/євро.

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