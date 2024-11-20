Інфляція у Британії несподівано прискорилася. Фунт на цьому фоні зріс

Фунт виріс у середу у відповідь на дані, які показали, що споживча інфляція у Великій Британії у жовтні прискорилася сильніше, ніж прогнозувалося, пише Reuters.

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Свіжий звіт став ще одним аргументом на користь того, що Банк Англії знижуватиме процентні ставки поступово в найближчі місяці.

Фунт торгувався з підвищенням на 0,24%, близько $1,2712 станом на 09:25, а до виходу звіту перебував близько $1,2688.

Стосовно євро фунт виріс на 0,26% до 88,385 пенсів за єдину валюту.

Британська інфляція зросла до 2,3% у річному обчисленні у жовтні з 1,7% у вересні, показали офіційні дані у середу. Результат перевищив прогноз економістів, опитаних Reuters, які чекали на показник на рівні 2,2%.