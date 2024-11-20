Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 725 740 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 листопада 2024, 8:22
Втрати ворога за 19 листопада: 1 690 російських окупантів, 8 танків та 91 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 725740 (+1690) осіб,
- танків — 9390 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 19119 (+27) од,
- артилерійських систем — 20681 (+49) од,
- РСЗВ — 1252 (+0) од,
- засоби ППО — 1001 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19202 (+91),
- крилаті ракети — 2756 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29648 (+100) од,
- спеціальна техніка — 3674 (+2)
Джерело: Мінфін
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