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20 листопада 2024, 9:17

Україна назвала масштаб шкоди природі за 1000 днів війни

За 1000 днів війни екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в $71 млрд. Внаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу додатково потрапили 180 млн тонн діоксиду вуглецю. Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

За 1000 днів війни екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в $71 млрд.
Фото: depositphotos

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Збитки довкілля

«За час повномасштабного вторгнення рф вчинила проти довкілля понад 6500 злочинів. Понад шістьом мільйонам українців довелося шукати тимчасовий захист у різних країнах Європи, що призвело до додаткових 3,3 млн тонн викидів СО2. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн», ― зауважила Гринчук.

За її словами, через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн.

Загалом через війну вже знищено 3 млн гектарів лісів. А забруднена вибухонебезпечними предметами територія України становить 139 000 кв. км — це у два рази більше за площу Азербайджану.

«Навіть у мирному європейському місті повітря може містити сліди вибуху російської ракети. Продукти горіння, викинуті в повітря внаслідок ракетних ударів росії, вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі», — підкреслила Гринчук.

Міністр наголосила, що Україна активно працює над відновленням, не чекаючи закінчення війни.

«Щоб компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 000 гектарів. А з допомогою партнерів уже розміновано 35 000 кв. км землі», ― додала Гринчук.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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