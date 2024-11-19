Мінфін залучив 13,7 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 19 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,72 млрд грн в еквіваленті, що на 12,76 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 26,48 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,04 млрд грн під 15,20% з погашенням 29 квітня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,20%);

5,09 млрд грн під 16,19% з погашенням 7 квітня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,19%);

1,12 млрд грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

В іноземній валюті:

$59,47 млн під 4,61% з погашенням 4 грудня 2025 року (минулого тижня ставка була 4,61%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.