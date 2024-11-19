До закриття міжбанку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
19 листопада 2024, 17:26
Курс валют на вечір 19 листопада: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 19 листопада
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Закриття 19 листопада
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Зміни
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41,35/41,39
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41,25/41,27
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10 /12
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43,74/43,76
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43,62/43,63
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12/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,61, євро — 44,00−44,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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