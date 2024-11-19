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19 листопада 2024, 18:33

З початку року держбюджет отримав від приватизації понад 9 мільярдів

До держбюджету України переможець приватизаційного конкурсу сплатив 3,94 млрд грн за 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки України.

До держбюджету України переможець приватизаційного конкурсу сплатив 3,94 млрд грн за 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
Фото: НБУ

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Додатково надійшло 1,029 млрд грн ПДВ, тож загальний економічний ефект від приватизації - понад 10 млрд грн.

«Гроші за купівлю ОГХК вже надійшли в бюджет. Щонайменше 400 млн грн новий власник має вкласти у модернізацію компанії за умовами приватизації. Таким чином надходження від приватизації з початку року уже в понад 2 рази перевищили заплановані і становлять — 9,26 млрд грн», — наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За умовами конкурсу покупець ОГХК має:

  • зберегти основний вид діяльності підприємства;
  • інвестувати в технічне переобладнання і модернізацію щонайменше 400 млн грн;
  • погасити прострочену кредиторську заборгованість у розмірі 609 млн грн;
  • забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не звільняти їх мінімум впродовж шести місяців;
  • провести низку заходів соціального, екологічного, технічного характеру.

Початкова ціна лота складала 3 млрд 899 млн грн. Переможець запропонував на 39 млн грн більше за стартову ціну аукціону.

АТ «ОГХК» — найбільший виробник титанової сировини в Україні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний у Житомирській області.

Наступний онлайн-аукціон великої приватизації відбудеться 19 грудня. На продаж виставлять 100% державної частки націоналізованого виробника будматеріалів ТОВ «Аерок» зі стартовою ціною 965,3 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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