З початку року держбюджет отримав від приватизації понад 9 мільярдів

До держбюджету України переможець приватизаційного конкурсу сплатив 3,94 млрд грн за 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки України.

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Додатково надійшло 1,029 млрд грн ПДВ, тож загальний економічний ефект від приватизації - понад 10 млрд грн.

«Гроші за купівлю ОГХК вже надійшли в бюджет. Щонайменше 400 млн грн новий власник має вкласти у модернізацію компанії за умовами приватизації. Таким чином надходження від приватизації з початку року уже в понад 2 рази перевищили заплановані і становлять — 9,26 млрд грн», — наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За умовами конкурсу покупець ОГХК має:

зберегти основний вид діяльності підприємства;

інвестувати в технічне переобладнання і модернізацію щонайменше 400 млн грн;

погасити прострочену кредиторську заборгованість у розмірі 609 млн грн;

забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не звільняти їх мінімум впродовж шести місяців;

провести низку заходів соціального, екологічного, технічного характеру.

Початкова ціна лота складала 3 млрд 899 млн грн. Переможець запропонував на 39 млн грн більше за стартову ціну аукціону.

АТ «ОГХК» — найбільший виробник титанової сировини в Україні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний у Житомирській області.

Наступний онлайн-аукціон великої приватизації відбудеться 19 грудня. На продаж виставлять 100% державної частки націоналізованого виробника будматеріалів ТОВ «Аерок» зі стартовою ціною 965,3 млн грн.