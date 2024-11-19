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19 листопада 2024, 19:12

Економіку Німеччини чекає стагнація через загрозу тарифів — Бундесбанк

Центральний банк Німеччини заявив у вівторок, що економіка країни, ймовірно, стагнуватиме у четвертому кварталі, оскільки ринок праці продовжує слабшати, а можливі нові торгові тарифи загрожують перспективам. Про це пише Reuters.

Центральний банк Німеччини заявив у вівторок, що економіка країни, ймовірно, стагнуватиме у четвертому кварталі, оскільки ринок праці продовжує слабшати, а можливі нові торгові тарифи загрожують перспективам.

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Найбільша економіка Європи зросла на 0,2% у третьому кварталі, але, на думку Бундесбанку, мало що свідчить про продовження цієї тенденції, оскільки попит з-за кордону та інвестиції залишаються слабкими.

«Таким чином, усі ключові компоненти попиту нині пропонують мало підстав для помітного короткострокового відновлення економіки країни», — йдеться у щомісячному звіті Бундесбанку.

Крім того, ЦБ попередив, що «політичні вимоги нових тарифних бар'єрів створюють значні додаткові ризики для міжнародної торгівлі», мабуть, маючи на увазі протекціоністську позицію обраного президента США Дональда Трампа, яка може вдарити по орієнтованій на експорт економіці Німеччини.

Похмура внутрішня картина допомагає пояснити зміну позиції Бундесбанку в рамках Європейського центрального банку: від зосередженості на боротьбі з інфляцією до більшого акценту на стимулюванні зростання через зниження вартості запозичень.

Високе зростання зарплат, яке донедавна викликало побоювання з приводу потенційного нового витка інфляції, ймовірно, досягло піку в третьому кварталі на рівні 8,8% і тепер, швидше за все, буде «помітно нижче», заявив Бундесбанк.

«З урахуванням тривалої економічної слабкості та значно нижчих рівнів інфляції очікується, що майбутні переговори про заробітну плату призведуть до помітно нижчих угод, ніж останні два роки», — йдеться у звіті.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Rubi0
Rubi0
19 листопада 2024, 19:44
#
Ну теперь у немцев 2 выхода или ремонтировать северные потоки или через пару лет идти войной на РФ, вернее на Кавказ, за каспийской нефтью и туркменским газом.
+
+15
gucci
gucci
19 листопада 2024, 20:04
#
Оголосити війну і… здатися
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