Китайські банки масово блокують рахунки російським компаніям за адресами підсанкційних осіб

Російські компанії зіткнулися з блокуванням рахунків у великих банках Китаю через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які знаходяться під санкціями. Про це повідомили юристи та фахівці, які спеціалізуються на розрахунках з Китаєм, передає The Moscow Times.

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За їхніми словами, подібні обмеження останнім часом стали набувати масового характеру.

Зокрема, активно блокують рахунки великі банки — Bank of China та Chouzhou Commercial. До їхніх «чорних списків» потрапила одна з адрес масової реєстрації юросіб у Туреччині, а також близько 10 адрес у Гонконгу.

Під обмеження потрапила і щонайменше одна адреса на території Росії. Це призвело до того, що наразі Bank of China проводить перевірку не тільки адреси компанії, яка має ту саму адресу з підсанкціонною фірмою, а й перевіряється її назва, вид діяльності та гендиректор. На час перевірки використання рахунків обмежене.

Міжнародна практика виходить з того, що знаходження компанії за однією адресою з підсанкціонною особою є небезпечною ознакою, і контрагенту потрібно провести перевірку, щоб переконатися, що насправді ця компанія не діє на користь обтяженої санкціями особи.

Зазначається, що потрапляння адреси компанії до «чорного списку» — це досить серйозна проблема, яка може спричинити не лише складнощі з безперебійною роботою рахунку, а й призвести до його закриття.

Гравці на ринку заявляють, що для зняття обмежень компанії необхідно змінити адресу, однак і це може не допомогти. Оскільки, якщо припустити, що компанія справді має зв'язок із підсанкційною особою, то зміна адреси жодним чином її не усуне, а тому не можна виключати, що банк не прибере компанію із «чорного списку».

У разі якщо зміна адреси неможлива, доведеться довести банку, що інформація про накладені санкції не пов'язана з компанією-клієнтом, проте це може зайняти суттєву кількість часу.

Проблеми з платежами

Ситуація з платежами з росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати «брудні» юані з росії.