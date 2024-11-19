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19 листопада 2024, 16:41

Фондовий ринок Європи падає на тлі ескалації війни в Україні

Європейські акції знижуються третій день поспіль на тлі побоювань щодо ескалації війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські акції знижуються третій день поспіль на тлі побоювань щодо ескалації війни в Україні.

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Індекс Stoxx Europe 600 впав на 1% і торгується на найнижчому рівні з 13 серпня. Всі сектори були в мінусі, на чолі з автовиробниками і банками.

Італійські акції продемонстрували гірші результати, оскільки їх потягли вниз найбільші кредитори країни.

Акції відступили від сесійних максимумів після того, як президент володимир путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка дозволяє росії розширити використання атомної зброї, через кілька днів після того, як США надали Україні дозвіл на ракетні удари по території росії.

Тим часом занепокоєння щодо можливих тарифів та інших заходів, які Дональд Трамп може запровадити під час свого другого терміну в Білому домі, чинять тиск на європейські акції, які знижуються вже чотири тижні поспіль.

Зростання курсу долара, уповільнення економічного зростання в Китаї та анемічна економіка регіону також посилюють тиск.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
19 листопада 2024, 17:15
#
Добрий вечір ЄС
В нас ескалація вже 3 роки
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