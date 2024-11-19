Байден виділить рекордні $4 мільярди у фонд Світового банку для найбідніших країн

Президент США Джо Байден пообіцяв зробити внесок у розмірі $4 мільярдів до фонду Міжнародної асоціації розвитку Світового банку для найбідніших країн світу, повідомив у понеділок високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, пише Reuters.

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Байден оголосив про трирічну обіцянку США під час закритого засідання саміту Групи 20 у Ріо-де-Жанейро, повідомив чиновник журналістам, додавши, що Міністерство фінансів США веде переговори у Світовому банку щодо поповнення МАР.

Нова обіцянка США є рекордною і значно перевищує $3,5 мільярда, які Вашингтон зобов’язався виділити під час попереднього раунду поповнення фонду МАР у грудні 2021 року.

Нагадаємо

Фонд IDA Світового банку, який надає в основному гранти та позики під дуже низькі відсотки найбіднішим країнам, поповнюється кожні три роки, а конференція зі збору внесків запланована на 5−6 грудня в Сеулі.

Президент Світового банку Аджай Банга прагне отримати рекордну суму, що перевищує $93 мільярди отримані у грудні 2021 року, на тлі зростаючого попиту з боку бідних країн Африки та інших країн, які борються з нищівними боргами, кліматичними катастрофами, конфліктами та іншими труднощами.

У жовтні Банга сказав Reuters, що можливе поповнення на 120 мільярдів доларі, але ця мета вимагатиме значного збільшення зобов’язань країни. Нове зобов’язання Байдена США приблизно на 14,3% перевищує його внесок у 2021 році.

На щорічній зустрічі МВФ і Світового банку в жовтні Іспанія оголосила про плани збільшити свій внесок на 37% до 400 мільйонів євро (423 мільйони доларів).