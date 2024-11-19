Долар дорожчає у парах з євро та фунтом, але падає до єни

Долар США прискорив зростання до євро і фунта стерлінгів і зниження до єни вдень у вівторок. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index — 0,1%.

За даними на 13:47 EET у вівторок пара євро/долар торгується на рівні $1,0559 порівняно з $1,0599 на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив у вівторок остаточні дані. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з вереснем, коли вона становила 1,7%.

Долар та інші валюти

Курс фунта до долара опустився до $1,2636 з $1,2677 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною знизилася до 153,95 єни з 154,68 єни за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся під час торгів до 7,2403 юаня з 7,2266 юаня напередодні.