Українські мобільні оператори купили нові частоти на 15 років за майже 3 мільярди

Мобільні оператори «Київстар», «Vodafone-Україна» та lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2,89 млрд грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Стартова ціна лотів становила 2,87 млрд грн. Загалом на аукціон із голосу було виставлено п'ять лотів, на купівлю кожного з них було подано дві-три заявки. Торги за всіма пройшли в один раунд.

Зокрема, перший лот у діапазоні 1935−1950/2125−2140 МГц виграв «Vodafone-Україна» в боротьбі з «Київстаром» за 458,3 млн грн.

Другий у цьому ж діапазоні за 463 млн грн виграв lifecell за наявності заявок від «Київстару» і «Vodafone-Україна» і третій (без Києва) за 448,5 млн грн — «Київстар» за наявності заявок від усіх трьох операторів.

Четвертий лот у діапазоні 2355−2395 МГц за підсумками аукціону отримає «Київстар» за 994,8 млн, який змагався за нього з «Vodafone-Україна».

Нарешті, на п'ятий лот у 2575−2610 МГц заявки подали «Київстар» і «Vodafone-Україна», однак через антимонопольні обмеження переможцем визнали «Vodafone-Україна» з ціною 530,1 млн грн.

«Ці частоти ми почали готувати ще 2021 року, але перешкодою стала війна. У 2022 році ці частоти були надані на умовах тимчасового користування, тому що частоти „тріщали“. І ось нарешті ми тут», — сказав під час відкриття аукціону, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) Олександр Животовський.