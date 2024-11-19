Інфляція в єврозоні у жовтні прискорилася до 2% річних

Інфляція у єврозоні у жовтні 2024 року прискорилася до 2% річних порівняно з 1,7% річних у вересні цього року. Про це свідчить остаточна оцінка Євростату.

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Як змінилися ціни

Зростання цін на продукти харчування, алкоголь та тютюнову продукцію в єврозоні прискорилося у жовтні до 2,9% з вересневих 2,4%, підвищення вартості послуг — до 4% з 3,9%.

Промислова продукція у жовтні подорожчала на 0,5% (+0,4% у вересні), енергоресурси подешевшали на 4,6% (-6,1% у вересні).

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) збільшилися на 2,7%, як і на місяць раніше, — мінімальними темпами з лютого 2022 року.

Інфляція у помісячному вираженні у жовтні склала 0,3%, що збіглося з попередньою оцінкою та прогнозом експертів. У вересні споживчі ціни знизилися на 0,1% щодо попереднього місяця.

Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за листопад будуть оприлюднені 29 листопада.