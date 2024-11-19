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19 листопада 2024, 12:44

61% нових ФОПів відкрили жінки цьогоріч. Як змінюється частка жінок у бізнесі

154 920 ФОПів створили жінки цьогоріч в Україні. Загалом це 61% від усіх нових ФОПів у 2024 році. Про це йдеться в даних Опендатабот.

154 920 ФОПів створили жінки цьогоріч в Україні.
Фото: depositphotos

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Нові ФОПи

Кількість ФОПів, які відкривають жінки більшає рік до року. Так, минулоріч частка складала 57%, а до початку повномасштабної цей показник не перевищував 51%.

Де найбільше відкривають бізнес жінки

Найбільше нових справ відкривають жінки на Сумщині (63.3% нових фопів — жінки), Полтавщині (63.2%), Хмельниччині (63.1%), Одещині (63.1%) та Київщині (62.6%).

Найнижча частка реєстрацій припадає на прифронтові та окуповані регіони. У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях цей показник коливається від 50% до 57.8%.

Переважна більшість підприємиць відкриває ФОП у сфері надання інших індивідуальних послуг — 89% нових справ. З

За цим КВЕДом лідирують перукарні та салони краси — 94%, та діяльність із забезпечення фізичного комфорту (переважно, йдеться про масажні салони, солярії, спа та лазні тощо).

Інші популярні галузі підприємництва серед жінок включають виробництво одягу (85%), освіту (82.3%) та надання соціальної допомоги (81.5%).

Варто зауважити, що один ФОП може працювати у кількох сферах водночас.

Цього року зросла не тільки частка жінок-фопів, а й жінок-директорів новостворених компаній — 34%. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38.8%.

Найвища частка жінок-директорів у Чернігівській (38.8%), Донецькій (37.4%) та Дніпропетровській (37.2%) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
Я_ __
Я_ __
19 листопада 2024, 13:03
#
«61% нових ФОПів відкрили жінки цьогоріч. Як змінюється частка жінок у бізнесі»

Кумедно, що хтось не розуміє, що її просто ставлять на посаду або через її ФОП ведуть бізнес, фактично без її участі)) реальних жінок бізнесвуман як було так і залишається мало, не через те, що чоловіки такі погані, а через те, що жінки, на відміну від чоловіків, не будуть не маючи впливу соціального тиску (ти маєш, ти зобов`язаний, ти повинен забезпечити грошима всю свою сім`ю, в жіночому світі цього ніколи не зрозуміють) обговорювати в кафе новий стартап, бізнес план або банальну «тємку» щоб заробити грошей, це будуть розмови про умовні манікюри, айфони і плітки, умовно.

Тому вся ця статистика — липа, бо чомусь до початку повномасштабного вторгнення і до введення дуристики з блокуванням чоловікам всього чого тільки можна, не було такої кількості ФОП жінок, хммм, чого б це раптом тоді, як «цікаво»))0)00)00))0))0)
+
+15
korvin29
korvin29
19 листопада 2024, 13:36
#
Это мужчины ФОПы перерегистрировали на женщин, чтоб избежать блокирования денег на счетах
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
19 листопада 2024, 13:41
#
Не учли еще пенсионеров мужского пола. Не только на женщин оформяют.
+
0
mantis05
mantis05
19 листопада 2024, 14:26
#
Не дали бронь ФОПам, так они всё на жён перерегистрируют) феминизм, да?
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+15
Mini Mi
Mini Mi
19 листопада 2024, 14:34
#
Ещё б сюда статистику насколько больше у женщин и пенсионеров недвижимости стало)
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