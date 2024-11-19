«61% нових ФОПів відкрили жінки цьогоріч. Як змінюється частка жінок у бізнесі»

154 920 ФОПів створили жінки цьогоріч в Україні. Загалом це 61% від усіх нових ФОПів у 2024 році. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Нові ФОПи

Кількість ФОПів, які відкривають жінки більшає рік до року. Так, минулоріч частка складала 57%, а до початку повномасштабної цей показник не перевищував 51%.

Де найбільше відкривають бізнес жінки

Найбільше нових справ відкривають жінки на Сумщині (63.3% нових фопів — жінки), Полтавщині (63.2%), Хмельниччині (63.1%), Одещині (63.1%) та Київщині (62.6%).

Найнижча частка реєстрацій припадає на прифронтові та окуповані регіони. У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях цей показник коливається від 50% до 57.8%.

Переважна більшість підприємиць відкриває ФОП у сфері надання інших індивідуальних послуг — 89% нових справ. З

За цим КВЕДом лідирують перукарні та салони краси — 94%, та діяльність із забезпечення фізичного комфорту (переважно, йдеться про масажні салони, солярії, спа та лазні тощо).

Інші популярні галузі підприємництва серед жінок включають виробництво одягу (85%), освіту (82.3%) та надання соціальної допомоги (81.5%).

Варто зауважити, що один ФОП може працювати у кількох сферах водночас.

Цього року зросла не тільки частка жінок-фопів, а й жінок-директорів новостворених компаній — 34%. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38.8%.

Найвища частка жінок-директорів у Чернігівській (38.8%), Донецькій (37.4%) та Дніпропетровській (37.2%) областях.