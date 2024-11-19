S&P 500 досягне рівня 6500 до кінця 2025 року — Goldman Sachs

Goldman Sachs очікує, що індекс S&P 500 досягне 6500 до кінця 2025 року завдяки продовженню зростання економіки США та корпоративного прибутку, пише Reuters.

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Прогноз

Цей цільовий рівень передбачає зростання на 10,3% від останнього закриття індексу за підсумками сесії понеділка, коли бенчмарк додав майже 0,4%.

У понеділок Morgan Stanley також спрогнозував, що еталонний індекс досягне 6500 до кінця наступного року. Банк вважає, що недавнє зростання прибутку в США продовжиться в 2025 році в міру зниження відсоткових ставок ФРС та покращення індикаторів бізнес-циклу.

Goldman заявив, що так звані акції «Чудової сімки» — Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia і Tesla — у сукупності перевершать решту 493 компаній в еталонному індексі наступного року.

Щоправда, компанії групи обженуть решту конкурентів лише на 7%, що є найнижчим показником за сім років, йдеться у записці Goldman від понеділка.

Goldman прогнозує зростання корпоративного прибутку на 11% та реальне зростання ВВП США на 2,5% у 2025 році.

Ризики залишаються

Інвестбанк також попереджає, що ризики для ширшого ринку акцій США залишаються високими перед 2025 роком через потенційну загрозу тарифів та вищу прибутковість облігацій.

Goldman також прогнозує прибуток на акцію компаній S&P 500 у розмірі $268 у 2025 році.

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