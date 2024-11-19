У жовтні позичальники банків-банкрутів виплатили рекордну суму

Протягом жовтня 2024 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб надійшло близько 70 млн грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами, що є найбільшим місячним показником у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Зокрема, спостерігається збільшення надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб'єктів господарювання. Поза іншим це зумовлено проведенням реструктуризації за кредитними договорами позичальників, що мають значний обсяг боргових зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

Загалом за час дії програм реструктуризації, станом на 1 листопада 2024 року, надходження від погашення реструктуризованих кредитів боржниками банків, що ліквідуються, склали більше 964 млн грн, з яких:

214,3 млн грн — надходження від погашення іпотечних кредитів фізосіб за програмою, затвердженою у 2018 році;

198,2 млн грн — надходження від погашення кредитів фізосіб відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості під час дії воєнного стану;

551,6 млн грн — надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

У загальній структурі активів банків, що перебувають в управлінні Фонду, 95% активів — це кредити юридичних та фізичних осіб.