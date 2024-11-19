Google може продати Chrome на вимогу суду — Bloomberg

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Що відомо

Міністерство попросить суддю, який у серпні ухвалив, що Google незаконно монополізував ринок пошукових систем, вжити заходів, пов'язаних із штучним інтелектом та операційною системою Android для смартфонів, згідно з джерелами, поінформованими про плани відомства.

Співробітники антимонопольного управління разом зі штатами, що беруть участь у справі, також планують у середу рекомендувати федеральному судді Аміту Мехту ввести вимоги щодо ліцензування даних, сказали люди, які попросили не вказувати їхні імена під час обговорення конфіденційного питання.

Якщо Мехта прийме пропозиції, вони можуть змінити ринок онлайн-пошуку та індустрію ШІ.

Chrome

Chrome є ключовим для рекламного бізнесу Google. Компанія може бачити активність зареєстрованих користувачів та використовувати ці дані для більш ефективного таргетування промоакцій, які складають основну частину її доходів. Google також використовує Chrome для направлення користувачів на свій основний продукт ШІ, Gemini, який може розвинутися в помічника, що супроводжує користувачів в інтернеті.

Лі-Енн Малхолланд, віце-президент Google з питань регулювання, заявила, що Міністерство юстиції «продовжує просування радикальної повістки, яка виходить за межі правових питань у цій справі».

«Уряд, впливаючи таким чином, нашкодить споживачам, розробникам та американському технологічному лідерству в той момент, коли це особливо необхідно», — наголосила вона.

Міністерство юстиції відмовилося від коментарів.

Акції Google впали на понад 1% після завершення основної сесії в понеділок. З початку року папери зросли на 25%.

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