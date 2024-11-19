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19 листопада 2024, 10:46

Google може продати Chrome на вимогу суду — Bloomberg

Високопоставлені антимонопольні чиновники Міністерства юстиції США попросять суд змусити Alphabet продати браузер Chrome, пише Bloomberg.

Високопоставлені антимонопольні чиновники Міністерства юстиції США попросять суд змусити Alphabet продати браузер Chrome, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЩо відомоМіністерство попросить суддю, який у серпні ухвалив, що Google незаконно монополізував ринок пошукових систем, вжити заходів, пов'язаних із штучним інтелектом та операційною системою Android для смартфонів, згідно з джерелами, поінформованими про плани відомства.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Що відомо

Міністерство попросить суддю, який у серпні ухвалив, що Google незаконно монополізував ринок пошукових систем, вжити заходів, пов'язаних із штучним інтелектом та операційною системою Android для смартфонів, згідно з джерелами, поінформованими про плани відомства.

Співробітники антимонопольного управління разом зі штатами, що беруть участь у справі, також планують у середу рекомендувати федеральному судді Аміту Мехту ввести вимоги щодо ліцензування даних, сказали люди, які попросили не вказувати їхні імена під час обговорення конфіденційного питання.

Якщо Мехта прийме пропозиції, вони можуть змінити ринок онлайн-пошуку та індустрію ШІ.

Chrome

Chrome є ключовим для рекламного бізнесу Google. Компанія може бачити активність зареєстрованих користувачів та використовувати ці дані для більш ефективного таргетування промоакцій, які складають основну частину її доходів. Google також використовує Chrome для направлення користувачів на свій основний продукт ШІ, Gemini, який може розвинутися в помічника, що супроводжує користувачів в інтернеті.

Лі-Енн Малхолланд, віце-президент Google з питань регулювання, заявила, що Міністерство юстиції «продовжує просування радикальної повістки, яка виходить за межі правових питань у цій справі».

«Уряд, впливаючи таким чином, нашкодить споживачам, розробникам та американському технологічному лідерству в той момент, коли це особливо необхідно», — наголосила вона.

Міністерство юстиції відмовилося від коментарів.

Акції Google впали на понад 1% після завершення основної сесії в понеділок. З початку року папери зросли на 25%.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 листопада 2024, 10:56
#
Надо же хоть чем-то помочь
российскому Яндексу,
вот и стараются во всю…
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
19 листопада 2024, 11:14
#
Нажаль, це інша сторона правової держави — закон захищає інтереси твоїх конкурентів, якщо ти мав нахабність зробити флагманські продукти в будь-якій індустрії.
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0
Mini Mi
Mini Mi
19 листопада 2024, 11:43
#
А там и за фб примутся. Эти ребята в прошлые выборы сделали ставку на демократов и банили везде Трампа, а теперь их гнобят демократы, а Трамп заступаться не будет спешить.
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