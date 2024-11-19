Курс валют на 19 листопада: долар та євро дешевшають у банках

У вівторок на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 4 копійки. Євро у покупці втратило 1 копійку, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,65, євро — 44,00−44,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,74−43,76 грн/євро.

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