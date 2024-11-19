Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 724 050 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 листопада 2024, 8:32
Втрати ворога за 18 листопада: 1 610 російських окупантів, 17 танків та 38 БПЛА
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 724050 (+1610) осіб,
- танків — 9382 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 19092 (+33) од,
- артилерійських систем — 20632 (+46) од,
- РСЗВ — 1252 (+0) од,
- засоби ППО — 999 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19111 (+38),
- крилаті ракети — 2754 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29548 (+120) од,
- спеціальна техніка — 3672 (+17)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі