Громади залучили до бюджетів понад п'ять мільярдів гривень від малої приватизації

На приватизаційних аукціонах у системі Prozorro.Продажі громади залучили до бюджетів понад 5 млрд грн. Про це повідомило АТ «Прозорро.Продажі» .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Доходи від приватизації

«Понад 5 млрд грн заробили громади на малій приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі за понад 6 років. Ці кошти надійшли до місцевих бюджетів за підсумками майже 4,3 тис. торгів», — йдеться в повідомленні.

Зокрема за час повномасштабного вторгнення громади залучили майже 1,8 млрд грн.

У середньому за активи громад конкурує майже три учасники на торги. За результатами онлайн-аукціонів вартість комунального майна зросла у понад 1,5 раза.

Найдорожчі лоти

Найдорожчим комунальним об'єктом на торгах стали нежитлові приміщення у столичній будівлі, де знаходиться «Київська перепічка»: переможець сплатив за нього понад 150 млн грн. Серед топоб'єктів з найдорожчою вартістю також нежитлові приміщення КП «Друкар» у центрі Києва — понад 138 млн грн, та нежитлові приміщення у центрі Львова — 116 млн грн.

Хто найбільше провів успішних аукціонів

Найбільше успішних онлайн аукціонів провела Львівська міськрада — 393, яка є також лідером за кількістю зароблених коштів: за підсумками торгів місто отримало понад 1,1 млрд грн. У трійці організаторів за кількістю торгів також Харківська та Одеська міськради: понад 180 та 130 завершених угод.