Сьогодні, 19 листопада, у всіх областях України будуть діяти графіки відключення світла. Про це повідомило «Укренерго».
19 листопада 2024, 8:11
«Укренерго»: Сьогодні графіки відключень світла діятимуть по всій Україні
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Графік відключень
- 06:00 — 07:00 — одна черга відключень;
- 07:00 — 09:00 — дві черги відключень;
- 09:00 — 14:00 — одна черга відключень;
- 14:00 — 18:00 — дві черги відключень;
- 18:00 — 23:00 — одна черга відключень.
Причина відключень
В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.
Джерело: Мінфін
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