Курс на 19 листопада: НБУ знизив гривню на дев'ять копійок

Національний банк України встановив на 19 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,3715 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 19 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,63 грн (на 18 листопада курс був встановлений на рівні 43,65 грн). Європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

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