Revolut отримала нову ліцензію для торгівлі європейськими акціями

Revolut отримала торговельну ліцензію від британського фінансового регулятора, яка дозволить їй пропонувати торгівлю акціями, що котируються на біржах Великої Британії та ЄС, пише 18 листопада Reuters із посиланням на заяву компанії.

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Відтепер Revolut конкуруватиме з такими компаніями, як Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown, AJ Bell на торговому ринку Великої Британії.

Близько 650 000 клієнтів користуються торговими послугами Revolut у Великій Британії з більш ніж 10 млн зареєстрованих користувачів.

У липні компанія отримала банківську ліцензію у Великій Британії з деякими обмеженнями, що поклало край трирічному очікуванню дозволу та усунуло нормативну невизначеність, яка стримувала її амбіції у Великій Британії.

В даний час необанк пропонує торгівлю акціями, що котируються на біржі США, в рамках своєї програми через партнерство з третьою стороною.