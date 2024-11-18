До закриття міжбанку курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро зросло на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
18 листопада 2024, 17:33
Курс валют на вечір 18 листопада: гривня слабшає на міжбанку
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Відкриття 18 листопада
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Закриття 18 листопада
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Зміни
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41,31/41,33
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41,35/41,39
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4/6
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43,57/43,58
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43,70/43,73
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13/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,63−41,69, євро — 44,01−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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