Американська Spirit Airlines подала заяву про банкрутство

Американська бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines подала заяву про банкрутство, оскільки зростання збитків, непідйомний борг, зросла конкуренція і невдачі в спробах злиття з іншими авіакомпаніями не залишили їй вибору, передає CNN. Авіакомпанія заявила, що продовжить роботу, реструктуруючи свій обов'язок.

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«Пасажири можуть продовжувати бронювати і літати без перерв і можуть використовувати всі квитки, кредити та бали лояльності як завжди», — наголосила компанія.

Компанії у Сполучених Штатах нерідко подають заяви про банкрутство та виявляються сильнішими за підсумками процесу. Більшість великих авіакомпаній США, включаючи три найбільші — American Airlines, United і Delta — подавали заяви про банкрутство в якийсь момент за останні 25 років.

Але також можливо, що Spirit (SAVE) зрештою буде куплена іншою авіакомпанією або буде змушена ліквідуватися. Деякі авіакомпанії, включаючи American, викупили свої активи з банкрутства та об'єдналися з іншою авіакомпанією.

В останні роки Spirit зробила дві спроби злиття: одну з іншим бюджетним авіаперевізником Frontier Airlines і одну з JetBlue Airways, яка перевершила пропозицію Frontier, але покупка була заблокована федеральним суддею з антимонопольних підстав.

Минулого тижня Spirit зазначила у документі Комісії з цінних паперів та бірж, що вона веде «продуктивні» переговори з кредиторами щодо реструктуризації свого боргу, який підлягає погашенню у 2025 та 2026 роках. У попередніх заявах повідомлялося, що на її балансі знаходиться довгострокова заборгованість у розмірі $3,1 млрд.

В результаті заяви про банкрутство Spirit очікує виключення з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі «в найближчому майбутньому», заявила вона у понеділок, додавши, що її звичайні акції, як очікується, будуть анульовані й не матимуть жодної цінності в рамках реструктуризації.

Акції Spirit впали на 59% у середу після того, як вона оголосила, що веде переговори із кредиторами, і повідомила, що не змогла завершити свій фінансовий звіт за третій квартал до встановленого терміну через ці переговори.