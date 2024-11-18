Американська Spirit Airlines подала заяву про банкрутство

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 листопада 2024, 16:22

Американська Spirit Airlines подала заяву про банкрутство

Американська бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines подала заяву про банкрутство, оскільки зростання збитків, непідйомний борг, зросла конкуренція і невдачі в спробах злиття з іншими авіакомпаніями не залишили їй вибору, передає CNN. Авіакомпанія заявила, що продовжить роботу, реструктуруючи свій обов'язок.

Американська бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines подала заяву про банкрутство, оскільки зростання збитків, непідйомний борг, зросла конкуренція і невдачі в спробах злиття з іншими авіакомпаніями не залишили їй вибору, передає CNN.
Фото: edition.cnn.com

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Пасажири можуть продовжувати бронювати і літати без перерв і можуть використовувати всі квитки, кредити та бали лояльності як завжди», — наголосила компанія.

Компанії у Сполучених Штатах нерідко подають заяви про банкрутство та виявляються сильнішими за підсумками процесу. Більшість великих авіакомпаній США, включаючи три найбільші — American Airlines, United і Delta — подавали заяви про банкрутство в якийсь момент за останні 25 років.

Але також можливо, що Spirit (SAVE) зрештою буде куплена іншою авіакомпанією або буде змушена ліквідуватися. Деякі авіакомпанії, включаючи American, викупили свої активи з банкрутства та об'єдналися з іншою авіакомпанією.

В останні роки Spirit зробила дві спроби злиття: одну з іншим бюджетним авіаперевізником Frontier Airlines і одну з JetBlue Airways, яка перевершила пропозицію Frontier, але покупка була заблокована федеральним суддею з антимонопольних підстав.

Минулого тижня Spirit зазначила у документі Комісії з цінних паперів та бірж, що вона веде «продуктивні» переговори з кредиторами щодо реструктуризації свого боргу, який підлягає погашенню у 2025 та 2026 роках. У попередніх заявах повідомлялося, що на її балансі знаходиться довгострокова заборгованість у розмірі $3,1 млрд.

В результаті заяви про банкрутство Spirit очікує виключення з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі «в найближчому майбутньому», заявила вона у понеділок, додавши, що її звичайні акції, як очікується, будуть анульовані й не матимуть жодної цінності в рамках реструктуризації.

Акції Spirit впали на 59% у середу після того, як вона оголосила, що веде переговори із кредиторами, і повідомила, що не змогла завершити свій фінансовий звіт за третій квартал до встановленого терміну через ці переговори.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами