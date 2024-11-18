Кандидат у президенти Польщі Славомір Менцен пообіцяв створити резерв біткоїнів у разі перемоги на виборах наступного року. Про це пише Cointelegraph.
18 листопада 2024, 13:17
У Польщі кандидат у президенти пообіцяв створити стратегічний резерв біткоїнів
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Менцен наслідує Дональда Трампа, який також під час передвиборчої кампанії обіцяв створити біткоїн-резерв.
Польський «Трамп» заявив, що Польща стане відкритою до криптовалют, впровадить дружню регуляторну політику, низькі податки та підтримуватиме фінансові установи, що інвестуватимуть у цифрові активи, якщо він стане президентом.
Президентські у Польщі відбудуться у травні 2025 року. Славомір Менцен є лідером партії «Нова Надія», яку називають євроскептиками.
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Джерело: Мінфін
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