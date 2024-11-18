Goldman і Morgan Stanley погіршили прогнози щодо китайських акцій

Гонконгські акції дешеві, але можуть не виграти від економічної підтримки Китаю, вважають аналітики Goldman Sachs, у той час як Morgan Stanley попередив, що торгова напруга та тарифи можуть нашкодити ринку.

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Оцінка ситуації

Goldman Sachs знизив рекомендацію щодо акцій Гонконгу до «нижче ринку» з «на рівні ринку».

Morgan Stanley знизив рекомендації щодо Китаю до «нижчого ринку» з «рівної ваги» на ринках, що розвиваються, при цьому аналітики відзначили, що зусилля з пожвавлення економіки та перемога республіканців у Конгресі та Білому домі можуть істотно вплинути на ринки.

«Ми очікуємо, що найближчими місяцями корпоративні доходи й ринкова оцінка будуть піддані ще сильнішому негативному впливу», — заявили аналітики Morgan Stanley у записці від 17 листопада.

Прогноз

Базовий прогноз Morgan Stanley для китайського індексу CSI300 становить 4 200 до кінця 2025 року. Прогноз для Hang Seng — 19 400, що трохи нижче за позначку 19 655, досягнуту раніше в понеділок.

Goldman Sachs більш оптимістично налаштований по відношенню до материкових акцій, встановлюючи мету на 2025 рік для CSI300 на рівні 4 600, але очікує на слабкість гонконгських компаній, що входять в індекс MSCI Hong Kong.

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