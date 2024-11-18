У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
18 листопада 2024, 10:58
Курс валют на 18 листопада: долар додав в банках 5 копійок, євро — 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 5 копійок, а у продажу 4 копійки. Євро у покупці та у продажу додало 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,15 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,65, євро — 44,00−44,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,31−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,57−43,58 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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