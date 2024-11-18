Компанію-власника TikTok оцінили у $300 млрд

Материнська компанія TikTok, ByteDance, наразі оцінюється приблизно в $300 мільярдів — це одна з найвищих оцінок для китайської технологічної компанії, навіть попри те, що вона намагається зберегти свою популярну соціальну мережу в США. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посилання на WSJ.

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Оцінка була зроблена під час нещодавньої пропозиції викупу акцій, зазначає видання, посилаючись на анонімні джерела. TikTok буде заборонено в США згідно з федеральним законом, якщо ByteDance не продасть додаток американському власнику до середини січня.

За даними Wall Street Journal, вартість ByteDance зростала завдяки кільком викупам акцій. Так, у жовтні 2023 року в рамках тендерної пропозиції для співробітників компанія оцінювалася майже у $225 мільярдів. У грудні 2023 року викуп підвищив оцінку до $268 мільярдів, про що свідчить електронний лист компанії до інвесторів, який бачили журналісти.

Обраний президент Дональд Трамп раніше підтримував заборону TikTok, але останнім часом висловив думку, що це — погана ідея. Хоча скасування або пом'якшення заборони буде складним процесом, перемога Трампа на виборах «значно покращує перспективи для TikTok — у цьому немає жодних сумнівів», зазначив колишній головний юрисконсульт Агентства національної безпеки Гленн Герстелл в інтерв'ю для Bloomberg.