Прорив у сфері онлайн-розрахунків: Portmone впроваджує новітню технологію BankPay

Миттєві платежі, що передбачають переказ коштів з рахунку на рахунок без попереднього введення реквізитів, є дуже популярними в Європі. Наразі в Україні реалізовано FinTech-продукт BankPay, що дозволяє здійснювати грошові транзакції IBAN 2 IBAN без необхідності проходити додаткові кроки верифікації під час оплати.

BankPay — це унікальний для українського фінансового ринку платіжний метод, реалізований командою компанії Portmone (аналоги продукту, що існують в Україні, лише проходять етап тестувань).Технологія BankPay відповідає декларованим стандартам QR від НБУ і дозволяє здійснювати транзакції за допомогою банківського застосунку — через сканування спеціально згенерованого QR-коду. Перейшовши за ним, платник потрапляє у додаток свого банку для завершення онлайн оплати. Нове рішення вже доступне бізнес-клієнтам Portmone.

Що таке BankPay, і в чому полягає принцип його роботи

Суть оплат через BankPay, які ще називають полягає в зарахуванні коштів з банківського рахунку платника на рахунок отримувача із застосуванням зручних механізмів автоматичного обміну реквізитами та ініціювання операцій.

План запровадження миттєвих платежів на базі СЕП* з використанням сучасних європейських схем з’явився у Нацбанку ще у 2021 році, повноцінний запуск анонсований на початок 2025-го. Втім, технологія обміну реквізитами за QR-кодом активно працює вже сьогодні.

*СЕП — система електронних платежів від Нацбанку, що дає можливість здійснювати внутрішньодержавні фінансові операції між рахунками в режимі онлайн.

Алгоритм роботи методу доволі простий

Клієнт оформляє замовлення та переходить на сторінку оплати. Система пропонує обрати метод BankPay. Натиснувши на бажаний метод, платнику пропонується визначити тип операційної системи його гаджета, а також банк, з додатку якого і буде завершено транзакцію. Після виконання платником вищеописаних дій, система генерує спеціальний QR-код, відсканувавши який клієнт перейде у власний банківський додаток. Підтвердивши платіж, клієнт здійснить покупку, а продавець отримає кошти на розрахунковий рахунок.

Детальний опис механіки читайте в блозі компанії.

Переваги нової технології платежів для бізнес-клієнтів Portmone

Ключовими перевагами нового методу оплат є спрощений процес приймання оплат для продавців і надавачів послуг, а також зручність та безпечність інструмента для їхніх клієнтів. Транзакції здійснюються через банківський застосунок, що гарантує високий рівень захисту особистої інформації, а також прозорість фінансової операції для бізнесу. Простота і доступність методу підвищують ймовірність завершення покупки, а отже — напряму впливають на зростання рівня конверсії.

Мерчанти Portmone, які оберуть BankPay для отримання оплат, зможуть оцінити наступні переваги методу:

низький тариф за користування рішенням для компаній;

надійність кожної операції. Усі транзакції проходять з перевірених банківських рахунків, відсутність 3D-верифікації значно спрощує процес переказу коштів;

підвищення конверсії завдяки зручності оплати для клієнтів і доступності методу на різних девайсах;

зниження лімітних ризиків. Вірогідність спрацювання обмежень щодо розміру грошового переказу є мінімальною;

відсутність потреби у фіскалізації оплати, а відповідно — і у під'єднанні РРО/ПРРО;

швидке повернення. За потреби кошти надійдуть на рахунок клієнта вже наступного дня;

відсутній chargeback. На відміну від карткових операцій оплати з рахунку на рахунок обмежують можливість його здійснення.

Наразі прийому оплат за стандартами QR від НБУ підтримують «ПриватБанк», Monobank, Izibank, «Банк Кредит Дніпро», ПУМБ, «Глобус Банк», «Креді Агріколь Банк», «ОТП Банк» та інші фінансові установи. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті НБУ.

BankPay від Portmone — це важливий крок до розвитку цифрової економіки країни та інноваційний метод онлайн-оплат, доступний вже сьогодні.

Підключити метод можна за посиланням