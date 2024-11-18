Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 722 440 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 листопада 2024, 8:22
Втрати ворога за 17 листопада: 1 560 російських окупантів, 15 танків, 99 БПЛА та 112 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 722440 (+1560) осіб,
- танків / tanks — 9365 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 19059 (+38) од,
- артилерійських систем — 20586 (+30) од,
- РСЗВ — 1252 (+0) од,
- засоби ППО — 999 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19073 (+99),
- крилаті ракети — 2753 (+112),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29428 (+107) од,
- спеціальна техніка — 3655 (+2)
Джерело: Мінфін
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