Продажі пального на АЗС у жовтні збільшилися на 1,9%. Найбільший ринок збуту — Київ

Продажі пального на АЗС у жовтні збільшилися на 1,9% порівняно з вереснем, а його загальна вартість сягнула 33,4 млрд грн, що на 2,8% більше за попередній місяць. Про це повідомляє НафтоРинок.

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Продаж пального

Зазначається, що зростанню продажів передувало двомісячне зменшення у серпні-вересні на 10,4% у порівнянні з рекордним липнем. Водночас проливи у жовтні 2024 році зменшилися на 7,7% у порівнянні з жовтнем минулого року.

Найбільший ринок збуту

Найбільшими ринками збуту пального були місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. На заправних станціях у цих регіонах здійснилася майже половина всіх продажів.

У структурі роздрібного ринку вказані АЗС становлять третину від загальної кількості АЗС в Україні.

За даними аналітиків, середньодобова реалізація пального у жовтні становила від мінімальних 0,9 тис. л/добу на Херсонщині до 7,7 тис. л/добу у столиці.