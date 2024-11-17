30 фінустанов у жовтні покинули ринок — НБУ

У жовтні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового сектору зменшилась на 30 установ. Про це повідомив НБУ .

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Як змінився ринок

«Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 926 (станом на 1 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 1 листопада 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною — 62», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, з Державного реєстру фінансових установ виключено за ініціативою заявників п'ять ризикових страховиків та одну кредитну спілку. Примусово виключено 17 фінансових компаній, одного ризикового страховика та два ломбарди.

Хто працює на ринку

Станом на 1 листопада 2024 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

492 фінансові компанії

58 страховиків non-life,

11 life-страховиків

один страховик зі спеціальним статусом

111 ломбардів

109 кредитних спілок

один лізингодавець

43 страхових брокери

71 колекторська компанія.

Крім того, на ринку визнано 16 банківських груп (було 18) та 30 небанківських фінансових груп (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (було 15).

Разом з тим на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).