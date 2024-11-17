Нацбанк за тиждень продав понад $553 мільйони

За тиждень з 11 по 15 листопада Нацбанк продав на міжбанку $553,18 млн, при цьому купив $370 тис. Про це відомо зі статистики НБУ .

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Інтервенції НБУ

Згідно з даними, з 11 по 15 листопада Нацбанк продав $553,18 млн дол, що на $186,2 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 370 тис.

Загалом від початку року Нацбанк продав майже $28,4 млрд, тоді як купив $125,6 млн.