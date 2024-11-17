Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 720 880 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 листопада 2024, 8:45
Втрати ворога за 16 листопада: 1 640 російських окупантів, 8 танків та 28 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 720880 (+1640) осіб,
- танків — 9350 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 19021 (+27) од,
- артилерійських систем — 20556 (+36) од,
- РСЗВ — 1252 (+0) од,
- засоби ППО — 999 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18974 (+60),
- крилаті ракети — 2641 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29321 (+85) од,
- спеціальна техніка — 3653 (+2)
Джерело: Мінфін
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