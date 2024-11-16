НБУ випустив пам'ятну монету до 100-річчя Українського радіо

Національний банк 15 листопада увів в обіг пам’ятну монету «100 років із часу заснування «Українського радіо» номіналом п'ять гривень. Про це повідомляє НБУ.

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Що відомо про монету

Дизайн монети «100 років із часу заснування «Українського Радіо» розробили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук та скульптор Анатолій Демяненко.

На аверсі пам’ятної монети в центрі композиції розташований малий Державний герб України, навколо якого багаторазово повторюється фраза «Говорить Київ», що акцентує увагу на історичній та сучасній ролі столиці як центру комунікації.

Цей елемент також відображає стилізований фрагмент лінії зіткнення й поширення радіохвиль над окупованими територіями, що символізує важливість Українського радіо у відстоюванні національної самобутності та протидії російській пропаганді.

Угорі розміщений напис «Україна», ліворуч — номінал «5» з графічним символом гривні «₴» (горизонтально), рік карбування — 2024 (вертикально), нижче — логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети стилізовано зображене поширення радіохвиль, джерелом яких є крапка над літерою «і» у слові «радіо».

Ця літера зображена у вигляді своєрідної щогли, що символізує ідентифікацію саме Українського радіо.

Під композицією розміщений напис «Українське Радіо 1924», що означає рік заснування найбільшої радіомережі України.

Монета виготовлена з нейзильберу та випущена тиражем 50 тис. штук у сувенірному пакуванні.

Де придбати

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 26 листопада, а також у банків-дистриб'юторів.