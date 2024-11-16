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16 листопада 2024, 12:22

Активність на світовому ринку M&A знизилася на 10,2% у 2024 році

За підрахунками дослідницької компанії GlobalData, з січня по жовтень включно в усьому світі було укладено або оголошено загалом про 41 452 угоди щодо злиття та поглинання (M&A). Це на 10,2% менше, ніж за той же період минулого року (46166).

За підрахунками дослідницької компанії GlobalData, з січня по жовтень включно в усьому світі було укладено або оголошено загалом про 41 452 угоди щодо злиття та поглинання (M&A).
Фото: depositphotos

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Як змінився ринок

Загальний обсяг ринку M&A за перші десять місяців скоротився на 4,1%. При цьому кількість угод за участю приватних інвестфондів скоротилася на 4,8%, а венчурних угод на 20,4%.

Активність на світовому ринку венчурного капіталу знижується третій рік поспіль. 2024 року ця тенденція навряд чи зміниться — зниження активності зафіксовано за підсумками вже трьох кварталів.

Серед регіонів найменше скорочення ринку M&A порівняно з минулим роком відзначено на Близькому Сході та Африці (-3,9%), а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР; — 4,84,8%).

В інших регіонах інвестори та компанії поводяться набагато обережніше. Активність ринку M&A з початку року впала:

  • у Північній Америці — на 13,9%,
  • в Європі — на 10,8%,
  • у Південній та Центральній Америці — на 20,1%.

Провідний аналітик GlobalData Ауороджоті Бозе зазначає, що «відносне покращення в деяких країнах АТР та Близького Сходу частково допомогло компенсувати загальне зниження у цих регіонах».

Так, наприклад, в Індії з початку року активність на ринку злиттів та поглинань зросла на 11,9%, у Японії — на 23,1%, в Австралії — на 4,8%, у Південній Кореї — на 1,8%. У Китаї за цей період зафіксовано зниження на 22,9%. У країнах Близького Сходу та Африки хорошу динаміку показали ринки ОАЕ (+14%) та ПАР (+16,7%).

У США за перші десять місяців року активність на ринку M&A скоротилася на 13,1%, у Великій Британії — на 2,8%, у Німеччині — на 20,4%, у Франції — на 16,7%

Причина

Серед головних причин неухильного зниження активності на ринку венчурного капіталу експерти називають обмежений обсяг доступної ліквідності через високі облікові ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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