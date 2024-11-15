Єврокомісія погіршила свій прогноз зростання ВВП єврозони

Економіка єврозони наступного року зростатиме менше, ніж прогнозувалося раніше, — на 1,3%, йдеться у осінньому прогнозі Єврокомісії. Це на 0,1 п.п. нижче, ніж очікувалося у попередньому прогнозі, оприлюдненому у травні.

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Очікується, що економіка єврозони зросте лише на 0,8% у цьому році (прогноз залишися незмінним), водночас у 2025-му — зросте на 1,3% (очікувалось зростання на 1,4%), а у 2026-му — на 1,6%.

Загальна інфляція в єврозоні знизиться більш ніж удвічі у 2024 році: з 5,4% у 2023 році до 2,4%, а потім почне знижуватися поступово — до 2,1% у 2025 році та 1,9% у 2026 року.

Прогнозується, що дефіцит бюджету ЄС у 2024 році скоротиться приблизно на 0,4 п. п. до 3,1% ВВП за рахунок непередбачених доходів та зусиль щодо фіскальної консолідації. У 2025 році дефіцит, за прогнозами, скоротиться незначно, до 3,0%, оскільки подальше бюджетне обмеження компенсується дефіцитом доходів. У 2026-му позитивна економічна динаміка має додатково скоротити дефіцит до 2,9%.

У єврозоні дефіцит, як прогнозується, поступово скоротиться з 3,0% ВВП у 2024 році до 2,8% у 2026 році.