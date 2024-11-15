До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
15 листопада 2024, 17:24
Курс валют на вечір 15 листопада: долар на міжбанку зріс на 10 копійок
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Відкриття 15 листопада
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Закриття 15 листопада
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Зміни
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41,20/41,23
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41,31/41,33
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11/10
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43,49/43,51
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43,52/43,52
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3/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 43,42 грн, а продають за 44,05 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,61, євро — 43,95−44,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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