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15 листопада 2024, 18:16

Банк Розвитку Ради Європи надасть 200 мільйонів євро позики на підтримку ВПО в Україні

Сьогодні, 15 листопада, під час засідання Адміністративної ради Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ) було схвалено новий проєкт для України «Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Сьогодні, 15 листопада, під час засідання Адміністративної ради Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ) було схвалено новий проєкт для України «Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні».
Фото: pixabay.com

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Деталі

Проєкт передбачає спрямування Україні 200 млн євро кредитних коштів БРРЄ на фінансування бюджетних видатків для виплат внутрішньо переміщеним особам для забезпечення соціальної адаптації та інтеграції ВПО у нових громадах.

Зокрема виплати включають забезпечення тимчасовим проживанням, фізичною реабілітацією, безкоштовним харчування дітей ВПО у дошкільних, шкільних та професійно-технічних навчальних закладах, а також допомога у працевлаштуванні у нових регіонах.

«Реалізація нової ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні допоможе забезпечити понад 2 мільйони українців необхідною допомогою», — зазначила заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова.

Проєкт є вже третьою операцією БРРЄ в Україні з моменту офіційного приєднання країни до банку у червні 2023 році. Так, загальний обсяг схваленого для України фінансування сягає 400 млн євро.

Охорона здоров'я

У секторі охорони здоров'я реалізується проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine). Україна вже отримала перші транші від БРРЄ обсягом близько 16 млн євро.

Залучені кошти спрямовуються на покриття виплат за програмою медичних гарантій та відновлення доступу громадян до первинної медико-санітарної допомоги, що дозволить покращити якість та доступ до медичних послуг.

Житлове будівництво та відновлення

У секторі житлового будівництва та відновлення впроваджується проєкт «HOME. Компенсація за знищене майно» загальним обсягом 100 млн євро, з яких 70 млн євро вже отримано.

Станом на початок листопада 2024 року в рамках проєкту профінансовано 1741 житловий сертифікат загальним обсягом 2,9 млрд грн, що дозволило громадянам вже придбати понад 1400 об'єктів нерухомості. До кінця листопада цього року Україна отримає другий транш обсягом 30 млн євро.

Нагадаємо

У червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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