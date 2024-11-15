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15 листопада 2024, 17:49

Баффет інвестував у піцерії та басейни, скоротивши частку в Apple

У третьому кварталі Баффет на чверть скоротив свою частку в Apple і продав значний пакет акцій Bank of America, а також вклався в мережу піцерій, дистриб'ютора обладнання для басейнів та виробника авіаційних деталей. Про це свідчать дані з форми 13-F, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

У третьому кварталі Баффет на чверть скоротив свою частку в Apple і продав значний пакет акцій Bank of America, а також вклався в мережу піцерій, дистриб'ютора обладнання для басейнів та виробника авіаційних деталей.

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Структура портфеля Баффета

Вартість інвестиційного портфеля холдингу Berkshire Hathaway за підсумками третього кварталу скоротилася до $266,4 млрд. порівняно з $279,97 млрд. кварталом раніше, випливає з даних сервісу GuruFocus, що відстежує операції найбільших фондів.

Найбільшу частку в портфелі Berkshire Hathaway займають акції фінансового сектора — за підсумками третього кварталу на них припало 39,43% всіх інвестицій холдингу, випливає з даних сервісу GuruFocus. Наступну позицію займають IT-сектор із часткою 27,15%. Слідом у портфелі йдуть споживчі товари першої необхідності (16,17%), енергетика (11,5%), охорона здоров'я (2,22%) та послуги зв'язку (2,16%).

Нові активи

Баффет додав у портфель два нові активи. У третьому кварталі Berkshire Hathaway вклався в акції мережі піцерій Domino's Pizza, а також інвестував у корпорацію Pool, яка будує басейни та надає послуги з їх ремонту та технічного обслуговування.

У третьому кварталі в інвестиційному портфелі Berkshire Hathaway були папери 40 компаній. Найбільшу частку в портфелі, як і раніше, займає Apple, хоча холдинг за останній рік продав значну частку цих акцій. На виробника iPhone припало 26,24% від загальної вартості активів порівняно з 30,09% кварталом раніше. До кінця вересня весь пакет Apple, що залишився, оцінювався в $69,9 млрд в порівнянні з $84,2 млрд на кінець червня.

Друге місце в інвестиційному портфелі посіла фінансова компанія American Express з часткою 15,44%, а третє — Bank of America з часткою 11,88%. На четвертому місці виробник напоїв Coca-Cola з часткою 10,79%, а на п'ятому — нафтова компанія Chevron (6,56%).

Протягом третього кварталу Berkshire Hathaway купила акцій на $1,5 млрд. і продала на $36,1 млрд. Грошова подушка фінансового холдингу зросла до рекордних $325,2 млрд.

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Джерело: Мінфін
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