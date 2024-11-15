Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо залучення пільгової позики від Світового банку на понад $1 млрд, а також додаткових 150 млн євро від Євросоюзу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.
Україна залучить ще понад $1 мільярд від Світового банку та 150 мільйонів євро від ЄС
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За його словами, кошти від Світового банку у розмірі понад $1 млрд акумульовані завдяки урядам Японії та Великої Британії.
Що стосується 150 млн євро від Європейського Союзу, то у межах цієї угоди кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.
65 млн євро з цих коштів спрямують на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році.
«Це програма, яку ініціював президент України і яка вже працює. Тепер ми забезпечуємо необхідні кошти, аби вона працювала і наступного року», — зазначив Шмигаль.
Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив уже понад $100 млрд зовнішнього фінансування. Найбільше коштів Україна отримала від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади.
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