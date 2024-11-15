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15 листопада 2024, 15:36

У США розпочали розслідування проти Citigroup через зв’язки з російським мільярдером Керімовим

ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust — фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова. Про це повідомляє Bloomberg.

ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust — фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова.

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Правоохоронці в тому числі вивчають політику Citigroup по боротьбі з відмиванням грошей і системи для запобігання фінансовим злочинам.

Останніми роками регулятори штрафували Citigroup за недоліки в управлінні ризиками. У липні Федеральна резервна система США заявила, що банк недостатньо просунувся у вирішенні двох зобов’язань, отриманих у 2020 році, і оштрафувала його на $136 млн.

Що кажуть у Citigroup

У Citigroup заперечують наявність підстав для підозр.

«Citi прагне вести всі справи з найвищою увагою до відповідності до всіх законів і норм. Водночас ми активно припиняємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти юридичних і регулятивних зобов’язань», — заявили у пресслужбі Citigroup.

Сулейман Керімов

Керімов займає 293 місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index зі статками близько $9,7 млрд. Раніше США конфіскували будинки Керімова та інших російських олігархів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+11
asdf2024
asdf2024
15 листопада 2024, 15:41
#
Там интересней когда Трамп будет расследовать куда Зеленский американские деньги спустил.
+
0
Я_ __
Я_ __
15 листопада 2024, 15:58
#
Стоп стоп стоп «У США розпочали розслідування проти Citigroup через зв’язки з російським мільярдером Керімовим», тобто Фрідом Фінанс Україна РНБО одразу блокує, а Сітібанк як працював так і працює, хоча американці зазначили на зв`язки з російським мільярдером, це «ок» в нас вже типу?))0))
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