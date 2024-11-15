У США розпочали розслідування проти Citigroup через зв’язки з російським мільярдером Керімовим

ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust — фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова. Про це повідомляє Bloomberg.

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Правоохоронці в тому числі вивчають політику Citigroup по боротьбі з відмиванням грошей і системи для запобігання фінансовим злочинам.

Останніми роками регулятори штрафували Citigroup за недоліки в управлінні ризиками. У липні Федеральна резервна система США заявила, що банк недостатньо просунувся у вирішенні двох зобов’язань, отриманих у 2020 році, і оштрафувала його на $136 млн.

Що кажуть у Citigroup

У Citigroup заперечують наявність підстав для підозр.

«Citi прагне вести всі справи з найвищою увагою до відповідності до всіх законів і норм. Водночас ми активно припиняємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти юридичних і регулятивних зобов’язань», — заявили у пресслужбі Citigroup.

Сулейман Керімов

Керімов займає 293 місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index зі статками близько $9,7 млрд. Раніше США конфіскували будинки Керімова та інших російських олігархів.