Курс валют на 15 листопада: євро в банках подешевшало на 20 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро у покупці втратило 1 копійку, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,64 грн. Євро купують за 43,45 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,51−41,58, євро — 43,85−44,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,20−41,23 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,49−43,51 грн/євро.

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