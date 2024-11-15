Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США у жовтні

Впродовж жовтня 2024 року в Україні було зареєстровано майже 2,7 тис. вживаних легковиків із США, що майже на 12% менше ніж у жовтні 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що 16% вживаних авто, що у жовтні перейшли на українські номери були з США.

Авто на бензині завозили найбільше

Найбільша частка з цієї кількості (42%) — машини з бензиновими двигунами.

Електромобілі охопили 40%.

Гібридні авто — 8%.

Дизельним та авто з ГБО належить по 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,6 року.

Найпопулярніші авто

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: