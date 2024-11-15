Впродовж жовтня 2024 року в Україні було зареєстровано майже 2,7 тис. вживаних легковиків із США, що майже на 12% менше ніж у жовтні 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.
15 листопада 2024, 10:01
Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США у жовтні
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Зазначається, що 16% вживаних авто, що у жовтні перейшли на українські номери були з США.
Авто на бензині завозили найбільше
- Найбільша частка з цієї кількості (42%) — машини з бензиновими двигунами.
- Електромобілі охопили 40%.
- Гібридні авто — 8%.
- Дизельним та авто з ГБО належить по 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,6 року.
Найпопулярніші авто
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y — 285 од.;
- Tesla Model 3 — 274 од.;
- Jeep Cherokee — 158 од.;
- Ford Escape — 151 од.;
- Volkswagen Passat — 151 од.
Джерело: Мінфін
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